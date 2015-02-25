Лингвисты рассказали петербуржцам о правилах склонения Мурино, Кудрово и Колпино

Специалисты пришли к выводу, что верно говорить и "в Мурино", и "в Мурине".

Лингвисты из Института русского языка разъяснили петербуржцам, как правильно склонять скандальные Мурино, Кудрово, Девяткино, Колпино, из-за которых в комментариях в соцсетях постоянно разгораются языковые конфликты. Соответствующий запрос специалистам отправил один из горожан, а ответ опубликовал в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Лингвисты пришли к выводу, что говорить можно как "в Мурино", так и "в Мурине" – сейчас в русском языке функционируют и склоняемый, и несклоняемый варианты этих славянских топонимов. По словам специалистов, склонять названия населенных пунктов на -о любят люди старшего поколения, молодежь же предпочитает пользоваться несклоняемыми вариантами, традиция на которые перешла от географов. Те употребляли в речи несклоняемые заимствованные топонимы вроде Рио-де-Жанейро.

В образцовом литературном стиле, отметили лингвисты, правильно произносить все подобные топонимы с окончанием -е, устной же и профессиональной речи свойственен несклоняемый вариант.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург , Джорджио Шишкин