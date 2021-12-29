Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии на Киевском шоссе

В результате ДТП скончалась женщина, вышедшая из машины.

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии, произошедшей на Киевском шоссе. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Утром в районе дома №24 в стоящий на шоссе автомобиль УАЗ Патриот врезалась иномарка Skoda Octavia, за рулем которого сидел 36-летний мужчина. Спустя несколько минут из иномарки попыталась выйти 53-летняя пассажирка, которую сбил проезжавший Nissan Qashqai. По словам очевидцев, через полчаса участниками аварии стали сразу шесть машин.

В результате ДТП женщина скончалась на месте. Водителя Skoda госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с троллейбусом на Московском проспекте 16-летняя девушка получили разрыв селезенки и перелом ребер.

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алена Калачева