В массовой аварии на Киевском шоссе погиб человек

Массовая авария на Киевском шоссе произошла сегодня утром на въезде в Петербург. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Свидетели случившегося отметили, что сразу шесть авто столкнулись на участке между Красносельским и Волхонским шоссе. Погиб один человек.
Горожане жалуются на состояние дорог: покрытие обледенело из-за чего и происходят аварии. На "Яндекс.Карте" на момент публикации отмечено 9 аварий по городу.
Пробка на участке растянулась на 3 километра.
Вечером накануне три человека пострадали в ДТП с троллейбусом на Московском проспекте.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все