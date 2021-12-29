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В массовой аварии на Киевском шоссе погиб человек
Сегодня, 9:22
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В массовой аварии на Киевском шоссе погиб человек

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Столкнулись шесть машин. На участке образовалась пробка.

Массовая авария на Киевском шоссе произошла сегодня утром на въезде в Петербург. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Свидетели случившегося отметили, что сразу шесть авто столкнулись на участке между Красносельским и Волхонским шоссе. Погиб один человек.

Горожане жалуются на состояние дорог: покрытие обледенело из-за чего и происходят аварии. На "Яндекс.Карте" на момент публикации отмечено 9 аварий по городу.

Пробка на участке растянулась на 3 километра.  

Вечером накануне три человека пострадали в ДТП с троллейбусом на Московском проспекте.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: авария, дтп, киевское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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