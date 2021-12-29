После пожара в Зеленогорске с тремя погибшими возбудили уголовное дело

Точную причину смерти еще предстоит установить.

В пожаре в частном доме в Зеленогорске погибли три человека. Личность одного из погибших пока не установили, узнал Piter.TV.

Возгорание произошло в ночь с 12 на 13 января на Загородной улице. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в огне оказался одноэтажный дом, он полностью сгорел. Сведения поступили в МЧС в 00:12, а пламя локализовали только в 03:00.

Как стало известно Piter.TV, на месте обнаружили 3 обгоревших трупа: двух собственников дома — мужчины и женщины в возрасте 62-63 лет и неизвестного мужчину. Трупы направили в морг для установления причин смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Фото: из архива ГУ МЧС по СПб