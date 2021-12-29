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Проходку тоннеля до будущей станции метро "Брестская" планируется начать в феврале
Сегодня, 17:28
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Проходку тоннеля до будущей станции метро "Брестская" планируется начать в феврале

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При этом сама станция может появиться только через 10 лет.

В феврале 2022 года начнется проходка тоннеля в сторону новой станции метро "Брестская". Об этом сообщила пресс-служба "Метростроя Северной Столицы".

Недавно работники "Метростроя Северной Столицы" завершили проходку перегонного тоннеля по первому пути между станциями "Юго-Западная" ("Казаковская") и "Путиловская". Станция "Брестская" будет располагаться между "Казаковской" и "Петергофским шоссе". По плану, представленным ранее КРТИ, она появится только к 2032 году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Казаковскую" и "Путиловскую" могут открыть в конце 2023 года. 

Фото: Метрострой Северной Столицы 

Теги: брестская, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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