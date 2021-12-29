Проходку тоннеля до будущей станции метро "Брестская" планируется начать в феврале

В феврале 2022 года начнется проходка тоннеля в сторону новой станции метро "Брестская". Об этом сообщила пресс-служба "Метростроя Северной Столицы".
Недавно работники "Метростроя Северной Столицы" завершили проходку перегонного тоннеля по первому пути между станциями "Юго-Западная" ("Казаковская") и "Путиловская". Станция "Брестская" будет располагаться между "Казаковской" и "Петергофским шоссе". По плану, представленным ранее КРТИ, она появится только к 2032 году.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Казаковскую" и "Путиловскую" могут открыть в конце 2023 года.
Фото: Метрострой Северной Столицы
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