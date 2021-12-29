В Петербурге завершилась сбойка тоннелей между станциями "Казаковская" и "Путиловская"

Запустить в работу станции планируется в 2024 году.

Работники "Метростроя Северной Столицы" завершили проходку перегонного тоннеля по первому пути между станциями "Юго-Западная" ("Казаковская") и "Путиловская". Об этом 10 января сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Щит диаметром 5,6 метров стартовал из монтажно-щитовой камеры у станции "Юго-Западная" еще в марте прошлого года. В настоящее время проходческий комплекс входит в демонтажную камеру и соединяет две первые станции новой Красносельско-Калининской (коричневой) ветки. Перегонный тоннель по второму пути пройден ранее.

Уже в этом году начнется проходка трех участков тупиковых тоннелей станции "Юго-Западная". Также специалисты планируют начать механизированную проходку перегонного тоннеля в сторону будущей станции "Брестская".

Запустить в работу станции "Юго-Западная" и "Путиловская" планируется в 2024 году. При этом строительство коричневой ветки продолжится. Также в этом же году должна открыться еще одна новая станция метро – "Большой проспект" ("Горный институт"). Строительство трех станций обойдется городу в 60 млрд рублей.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной Столицы"