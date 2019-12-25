Стали известны новые даты открытия станций в петербургском метро

В основе этого документа заложена программа развития метрополитена до 2045 года.

В Северной столице в ближайшее время ожидается подписание контракта между Смольным и "Метростроем Северной столицы", где большая часть акций принадлежит городу. В основе этого документа заложена программа развития метрополитена до 2045 года.

По заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) проектный институт "Ленметрогипротранс" разработал план строительства новых станций.

Так, согласно документу, в Петербурге в 2024 году появятся станции "Горный институт", "Путиловская" и "Казаковская". Годом позже намечено открытие станции "Театральная". Через пять лет, в 2026 году, в Приморском районе появятся "Туристская" и "Планерная" станции. В 2028 году - "Шуваловский проспект", как и второй вестибюль "Балтийской".

В 2029 году петербуржцев ждет открытие второго вестибюля станции метро "Василеостровская". В этом же году планируют запустить вторую станцию в Ленинградской области "Кудрово", а в городе откроются "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная".

В 2030 году заработаю станции: "Гавань" и "Морской фасад", "Лиговский проспект – 2", "Знаменская" и "Суворовская – 1". Через два года, в 2032, начнется строительство станций "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе", "Сосновая Поляна". В 2033-м – станции "Смольный", "Полюстровский проспект – 1", "Бестужевская", "Пискаревка", а в 2034 году – "Ручьи".

В 2035 году запустят станции "Магистраль № 31", "Каменка" и "Коломяжская".

В 2036-м – "Новокрестовскую – 2", "Лахту", "Конную Лахту" и "Юнтолово", а в 2040-м – "Александрино", "Проспект Маршала Жукова".

Станции, которые будут на кольцевой линии, планируют построить в 2037 году: "Лесная-2", "Арсенальная", "Площадь Калинина", "Полюстровский проспект – 2". В этом же году запустят станции "Елизаровская – 2", "Фарфоровская", "Международная – 2", "Витебский проспект", "Парк Победы – 2", "Броневая – 2".

В 2039 – "Большеохтинскую – 2", "Ладожскую – 2", "Дальневосточный проспект"."Нарвская – 2" появятся не раньше 2043 года.

В 2044 – "Двинская – 2", "Большой проспект – 2", "Василеостровская – 2", "Спортивная – 2".

В 2045 построят станции "Петроградская – 2", "Кантемировская".

Ранее стало известно о том, что Смольный подал заявку на инфраструктурный кредит в размере 27,5 млрд рублей. Часть средств планируют использовать для строительства новых станций метро.

Фото: Piter.tv