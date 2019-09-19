Смольный подал заявку на инфраструктурный кредит в размере 27,5 млрд рублей

Власти Петербурга подали заявку на получение инфраструктурного кредита в размере 27,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета финансов города.
Город рассчитывает получить федеральные средства на крупные инфраструктурные проекты. Среди приоритетных оказались обновление парка городского электротранспорта, строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена, строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена, развитие территории жилого района "Каменка квартал 4281".
Отмечается, что это второй этап отбора заявок. Они будут рассмотрены до 1 ноября 2021-го года.
Ранее стало известно о том, что Ленобласть получит 8,7 млрд рублей на строительство обхода Мурино, выезд из Кудрово на Мурманское шоссе, продолжение реконструкции Колтушского шоссе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.