Смольный подал заявку на инфраструктурный кредит в размере 27,5 млрд рублей

Часть средств планируют использовать для строительства новых станций метро.

Власти Петербурга подали заявку на получение инфраструктурного кредита в размере 27,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета финансов города.

Город рассчитывает получить федеральные средства на крупные инфраструктурные проекты. Среди приоритетных оказались обновление парка городского электротранспорта, строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена, строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена, развитие территории жилого района "Каменка квартал 4281".

Отмечается, что это второй этап отбора заявок. Они будут рассмотрены до 1 ноября 2021-го года.

Ранее стало известно о том, что Ленобласть получит 8,7 млрд рублей на строительство обхода Мурино, выезд из Кудрово на Мурманское шоссе, продолжение реконструкции Колтушского шоссе.

Фото: Piter.TV