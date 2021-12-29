Петербургу перечислят федеральные субсидии на поддержку предпринимателей

Также средства пойдут на развитие рынка газомоторного топлива и АПК.

Федеральные власти направят в Северную столицу федеральные субсидии по трем программам развития - малое предпринимательство, рынок газомоторного топлива и агропромышленный комплекс. Соответствующее постановление подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым, сообщила пресс-служба Смольного.

Известно, что средства перечислят в 2022-2024 г.г. Их общая сумма на 2022 год составит 295,8 млн рублей.

Кроме того, предприниматели в городе будут обладать льготным доступом к заемным средствам. Большее количество предприятий в этом году получит право на заключение экспортных контрактов при содействии Центра поддержки экспорта.

Ранее мы сообщили о том, что малый и средний бизнес в Петербурге получил кредиты на 1,4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV