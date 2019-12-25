На дорожные проекты в Петербурге выделили 13 млрд рублей

В 2022 году должны отремонтировать 46 дорог.

На развитие дорог в Петербурге в 2022 году выделят 12,89 млрд рублей. Из них почти 5,8 млрд город получит из федерального бюджета как инфраструктурный кредит. Губернатор Александр Беглов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ. Его провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Из них 4,8 млрд рублей пойдет на ремонт дорог. В этом году планируется привести в порядок 46 дорог общей протяженностью 82,45 км. Контракты по всем объектам уже заключены.

На строительство магистралей направят 3,9 млрд рублей. Из них 604,2 выделит федеральный бюджет. На данный момент строится второй этап Петрозаводского шоссе, транспортная развязка у "Лахта Центра" и развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что новая четырёхполосная автодорога появится в Красногвардейском районе Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ЖК Звезды Столиц. Основная группа дольщиков