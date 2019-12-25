Новая четырёхполосная автодорога появится в Красногвардейском районе Петербурга

На месте появится двухуровневая развязка над пересечением с Муринской дорогой.

В Красногвардейском районе Петербурга появится новая четырёхполосная автодорога. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказали в пресс-службе Смольного.

Магистраль будет располагаться в створе Пискарёвского проспекта от КАД до трассы "Санкт Петербург – Матокса", таким образом у двух регионов - Петербурга и Ленобласти - появится новое связующее звено. Протяженность новой трассы составит 800 метров.

По проекту, на перекрёстке Пискарёвского проспекта и Муринской дороги установят светофор, обустроят остановки общественного транспорта и пешеходные тротуары. Также на месте появится двухуровневая развязка над пересечением с Муринской дорогой.

Ранее в этом году начнут закладывать дорогу от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы. На новой дороге будут пешеходные переходы, фонари, тротуары и даже велодорожка для любителей спорта.

Фото: piter.tv