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В этом году начнут закладывать дорогу от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы
Сегодня, 17:11
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В этом году начнут закладывать дорогу от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы

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На новой дороге будут пешеходные переходы, фонари, тротуары и даже велодорожка для любителей спорта. 

Около ЖК "Галактика" от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы появится новая дорога.  Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Московского района.

Как сообщили в группе компании "Эталон", которая занимается проектом, на новой дороге будут пешеходные переходы, фонари, тротуары и даже велодорожка для любителей спорта. 

Кроме того, около жилых домов построили трехэтажный детский сад на 220 мест с бассейном, соляной пещерой и игровой площадкой.  Социальное учреждение планируют открыть 1 сентября. 

На территории жилого комплекса появился и офис для врачей-педиатров, который относится к Детской поликлиники № 35.

Ранее на Piter.tv: на Парашютной в сентябре откроется спортивный комплекс.

Фото:  Piter.tv

Теги: малая митрофаньевская улица, новая дорога, строительство, ташкентская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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