В этом году начнут закладывать дорогу от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы

На новой дороге будут пешеходные переходы, фонари, тротуары и даже велодорожка для любителей спорта.

Около ЖК "Галактика" от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы появится новая дорога. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Московского района.

Как сообщили в группе компании "Эталон", которая занимается проектом, на новой дороге будут пешеходные переходы, фонари, тротуары и даже велодорожка для любителей спорта.

Кроме того, около жилых домов построили трехэтажный детский сад на 220 мест с бассейном, соляной пещерой и игровой площадкой. Социальное учреждение планируют открыть 1 сентября.

На территории жилого комплекса появился и офис для врачей-педиатров, который относится к Детской поликлиники № 35.

Ранее на Piter.tv: на Парашютной в сентябре откроется спортивный комплекс.

Фото: Piter.tv