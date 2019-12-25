На Парашютной в сентябре откроется спортивный комплекс

Достроить объект планируют к 14 июня. В нем появится каток, баскетбольное и волейбольное поля и помещения для тренировок.

В Приморском районе подходит к концу строительство спортивного комплекса. Объект на Парашютной улице планируют сдать 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Площадь здания составляет 5,6 тыс. "квадратов". Сейчас застройщик приступил к отделке помещений. В будущем здесь появится каток, баскетбольное и волейбольное поля и залы для тренировок. спортивный центр смогут посещать одновременно 197 человек. Двери для посетителей откроют в сентябре.

Ранее на Piter.tv: комплекс для танцев на колясках появится на Яхтенной улице.

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