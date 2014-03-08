Комплекс для танцев на колясках появится на Яхтенной улице

Чемпионат России по спортивным танцам на колясках стартовал 6 мая, завершится он сегодня, 8 мая.

В Петербурге возведут комплекс для танцев на колясках. Губернатор города Александр Беглов заявил, что желает создать максимально комфортные условия для спортсменов города. Он считает, что новый центр будет вдохновлять горожан и напоминать о безграничных возможностях. Об этом градоначальник написал на своей страничке "ВКонтакте".

Комплекс для тренировок появится на Яхтенной улице. О сроках информации пока не появлялось. Напомним, чемпионат России по спортивным танцам на колясках стартовал 6 мая, завершится он сегодня, 8 мая. В нем принимают участие свыше 200 спортсменов из 18 регионов страны.

Ранее на Piter.tv: в Московском районе открылся пункт проката реабилитационного оборудования.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов