В Московском районе открылся пункт проката реабилитационного оборудования

В Центре реабилитации инвалидов и детей-инвалидов бесплатно доступны кресла-коляски, костыли, специальные опоры для стояния.

В Московском районе открылся пункт проката оборудования для реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями. Он расположен в Центре реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на проспекте Космонавтов, 31. Любой может взять в безвозмездное пользование костыли, кресла-коляски, специальные вертикализаторы для фиксации тела.

Среди наших технических средств реабилитации есть специальное кресло. Это инвалидное кресло-коляска, оно рассчитано на небольшой вес, то есть оно скорее детское. У него есть интересная особенность: здесь есть специальный механизм, для того чтобы кресло могло шагать по лестнице. Наталья Саможонова, заведующая отделением социально-бытовых и коммуникативных услуг

Для детей, которые не могут держать равновесие, есть опора-парта, чтобы одновременно ровно стоять и делать уроки. В прокате также предлагают компьютеры и планшеты, чтобы люди с инвалидностью могли заниматься онлайн.

Безусловно, не только эти планшеты, но и другие устройства, которые нужны в современных условиях, должны быть включены в перечень технических средств реабилитации. Ими может обеспечивать инвалидов регион, или же можно внести их в федеральный перечень. Константин Лежнев, директор Центра реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

В Московском районе живут более 5 тысяч инвалидов, в Центре они могут не только проходить реабилитацию, но и посещать творческие кружки.

Видео, фото: Piter.TV