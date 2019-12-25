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Сквер у центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта стал комфортным для маломобильных людей
Сегодня, 12:45
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himif

Сквер у центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта стал комфортным для маломобильных людей

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Территорию оборудовали пешеходными дорожками, тренировочными и игровыми зонами.

В сквере у центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта, расположенного на Бестужевской улице, создана безбарьерная среда. Как сообщили в пресс-службе Смольного, на территории оборудовали тренировочные и игровые зоны, высажены деревья, обустроены пешеходные маршруты, комфортные для людей на костылях и с ходунками.

Отмечается, что безбарьерную среду для маломобильных петербуржцев губернатора попросили сделать сами горожане. Теперь на территории осталось установить уличные светильники, а в 2021 году завершить второй этап работ: благоустроить землю у храмового комплекса.

ВСего в этом году планируется благоустроить 12 общественных пространств в восьми районах Петербурга и 208 дворов. Все это делается в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Уже проведены работы в Путиловском сквере, сквере у братского воинского захоронения летчиков периода советско-финской войны и Великой Отечественной войны, на территории воинского захоронения "Рубеж", набережной реки Карповки напротив Ботанического сада, на Дальневосточногм проспекте, который стал гораздо зеленее.

В петербургском Центре рассеянного склероза ппродолжается плановая реабилитация пациентов.

Фото: Яндекс

Теги: благоустройство, сквер, центр реабилитации инвалидов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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