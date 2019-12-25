В петербургском Центре рассеянного склероза продолжается плановая реабилитация пациентов

Центр создали год назад.

Центр рассеянного склероза в Городской клинической больнице №31 Петербурга продолжает прием пациентов на реабилитацию. Как сообщил губернатор Александр Беглов, город выделил средства на создание центра год назад, и теперь он стал лучшим в стране по методикам и оснащенности.

На учете состоит около 15 тысяч петербуржцев, страдающих рассеянным склерозом. Прием таких пациентов стараются продолжать, несмотря на пандемию. В центре больных с таким диагнозом учат заново осваивать бытовые задачи вроде мытья посуды и работы за компьютером и ставят на ноги. Отмечается, что методики центра применимы и к горожанам, перенесшим инсульт.

Также в 31-й больнице работает Вирусологический центр, созданный в минувшем апреле для приема тестов на коронавирус у бессимптомных пациентов и медиков Калининского района. В день лаборатория обрабатывает 350 тест-проб.

Тем временем, городская больница в Сестрорецке призвала петербуржцев стать донорами антиковидной плазмы.

Фото: Piter.TV