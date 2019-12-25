Городская больница в Сестрорецке призывала петербуржцев стать донорами антиковидной плазмы

Тем, кто готов стать донором, нужно заполнить небольшую анкету и отправьте её на электронную почту.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в Сестрорецке врачи городской больницы №40 призвали горожан стать донорами антиковидной плазмы. Об этом сообщается на официальной страничке медучреждения во "ВКонтакте".

Врачам больницы пришлось столкнуться с самыми сложными, тяжёлыми случаями. За несколько месяцев были разработаны методы лечения, входящие в состав комплексной терапии. пресс-служба больницы

Отмечается, что самым эффективным методом лечения является гипериммунная плазма от доноров, которые переболели COVID-19.

Для того, чтобы стать донором необходимо заполнить небольшую анкеты и отправить её на электронную почту больницы.

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Фото:Piter.TV