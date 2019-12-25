Петербургские медики начали использовать вторую партию вакцины от коронавируса

Всего партия состоит из 400 доз вакцины.

В воскресенье, 8 октября, стало известно о том, что в Петербурге начали использовать вторую партию вакцины от COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

Известно, что партия состоит из 400 доз вакцины. Планируется, что этой партией будут привиты медики Северной cтолицы. Отмечается, что соответствующую вакцинацию прошли более 60 человек.

В комитете заявили, что следующая партия вакцины будет включать 4 тыс. доз.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге побит суточный рекорд по новым случаям коронавируса.

Фото:Piter.TV