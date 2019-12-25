В Петербурге побит суточный рекорд по новым случаям коронавируса

Общее количество инфицированных COVID-19 в городе достигло отметки в 68 692.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что Северная столица четвертый день подряд бьет антирекорд по заболевшим коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные статистики по заболеваемости.

В минувшую субботу, 7 октября, в Петербурге зафиксировали два антирекорда — число новых случаев ( 1 258 случаев заболевания) и количеcтво горожан, который из-за этого заболевания госпитализировали.

Напомним, что 4 ноября в городе зафиксировали 1 031 случай заболевания. Также 5 ноября в Северной столице выявили 1 171 случай коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном объяснили решение закрыть фудкорты.

Фото:Piter.TV