В правительстве Петербурга настойчиво советуют работодателям перевести сотрудников на "удаленку".

В Смольном объяснили решение закрыть фудкорты в свете ужесточения "коронавирусных" мер безопасности. Об этом журналистам 6 ноября рассказал вице-губернатор города Евгений Елин. Слова чиновника приводят в пресс-службе правительства Петербурга.

Елин отметил, что новые ограничения направлены на защиту пожилого населения и тех горожан, кто страдает хроническими заболеваниями. В правительстве Петербурга настойчиво советуют работодателям перевести сотрудников на "удаленку", пока не введет всеобщий режим самоизоляции, отметил вице-губернатор.

Одной из наиболее болезненных мер, которые были введены, вице-губернатор назвал закрытие фудкортов. Он отметил, что рассматривает фуд-корты не как предприятия общественного питания, а как места проведения досуга.

Накануне правительство Петербурга объявило о новом этапе "коронавирусных" ограничений. С 9 ноября закрываются фудкорты и фуд-плейсы (кроме тех, что расположены на вокзале, АЗС и в аэропорту). Усилится контроль за соблюдением "масочного" режима на транспорте, а также проверки предприятий, в которых введены ограничения.

Закрываются детские игровые комнаты в ТЦ, но деятельность продолжают детские игровые комнаты площадью не более 50 кв.метров, находящиеся на территории предприятий общественного питания.

Евгений Елин напомнил, что необходимо строго соблюдать масочный режим и по возможности не посещать места массового скопления людей.

Фото: Piter.tv