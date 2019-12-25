Смольный вводит новые коронавирусные ограничения

Ограничения начнут действовать с понедельника.

Губернатор Петербурга подписал постановление с новыми коронавирусными ограничениями, сообщили в Смольном.

С 9 по 29 ноября закрываются фуд-корты и фуд-плейсы (кроме тех, что расположены на вокзале, АЗС и в аэропорту). Закрываются детские игровые комнаты в ТЦ, но деятельность продолжают детские игровые комнаты площадью не более 50 кв.метров, находящиеся на территории предприятий общественного питания.

Предприятия общественного питания закрываются с 23:00 до 6:00. Запрещаются массовые мероприятия численностью более 70 человек в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях (кроме помещений организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций).

На торжественную церемонию заключения брака будут пускать не больше 20 человек. Организации дополнительного образования будут работать дистанционно.

Работодателям рекомендуют перевести на "удаленку" работников старше 65 лет, работников, имеющих хронические заболевания, а также не менее 30% работников иных категорий.

Исполнительные органы власти переведут на удаленную работу не менее 30% гражданских служащих и работников, которые не являются гражданскими служащими.

Петербуржцам не рекомендуют покидать город.

Ранее мы писали, что более 15 тысяч пожилых заболели коронавирусом в Петербурге с начала пандемии.

Фото: Piter.TV