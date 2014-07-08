В Сестрорецке завершается строительство спального корпуса для школы олимпийского резерва

Завершить строительство планируется к 30 августа 2025 года.

На Приморском шоссе, 356А в Сестрорецке близится к завершению строительство нового спального корпуса для воспитанников школы-интерната олимпийского резерва. Объект рассчитан на 60 мест — по 30 для юношей и девушек. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание площадью более 2,3 тыс. кв. м строится в рамках Адресной инвестиционной программы Петербурга. Работы ведёт компания "Норд-Строй".

Корпус будет состоять из трёх этажей. Первый займут жилые помещения для девочек, второй — для мальчиков. Также в здании предусмотрены учебные классы для самостоятельной подготовки, комнаты психологической разгрузки, библиотека, актовый зал на 60 мест и спортивный зал, подходящий для занятий волейболом.

Сейчас объект готов на 88%. На площадке трудятся 30 специалистов, задействованы 3 единицы техники. Ведутся финальные отделочные работы, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.

Завершить строительство планируется к 30 августа 2025 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"