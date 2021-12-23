Подопечных не выпускают из центра реабилитации инвалидов в Молодежном

Воспитанников не выпускают за ворота, объясняя запрет на выход ковидными ограничениями.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова посетила Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста. Он находится в поселке Молодежное. Выяснилось, что подопечные живут в полной изоляции, более того, реабилитации там нет. Учреждение все еще находится на карантине в связи с пандемией, сообщили на сайте уполномоченного.

Воспитанников не выпускают за ворота, объясняя запрет ковидными ограничениями. Они были введены по распоряжению директора, и снять их может тоже только она. Однако застать ее не удалось – женщина в отпуске. Отметим, что инвалидам передали корпуса шесть лет назад, ранее на территории располагался детский центр "Балтика". Предполагалось, что в центре воспитанников будут готовить к самостоятельной жизни.

Среди постояльцев есть и дееспособные люди. За шесть лет его покинули только семь человек, хотя центр рассчитан на 120 мест. Как рассказала Агапитова, печальнее всего дела обстоят с трудовой реабилитацией. По сути она отсутствует. Так, из 97 проживающих 43 являются дееспособными, а трудоустроены только шесть. Тренировочные квартиры и мастерские только в планах, а на кухнях и в теплицах никаких следов деятельности замечено не было.

Агапитова: В Петербург с Украины вернули двоих срочников. Она отметила, что с начала специальной военной операции в аппарат поступило семь обращений.

Фото: Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

