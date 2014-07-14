Агапитова: В Петербург с Украины вернули двоих срочников

Она отметила, что с начала специальной военной операции в аппарат поступило семь обращений.

В аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге поступили обращения, касающиеся недобровольного заключения контрактов о военной службе и предполагаемой отправки на Украину солдат-срочников. Об этом в ЗакСе сообщила омбудсмен Светлана Агапитова.

Она отметила, что с начала специальной военной операции в аппарат поступило семь обращений. Они касались фактов недобровольного заключения контрактов о военной службе, предполагаемого пересечения границы с Украиной солдатами-срочниками. Шесть обращений были от матерей и одно от жены военнослужащего.

По словам Агапитовой, двоих военнослужащих-срочников уже вернули на территорию РФ.

Ранее в Минобороны подтвердили, что обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине.

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