Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине

Игорь Конашенков рассказал, что приняты меры по недопущению срочников на спецоперацию.

Официальный представитель министерства обороны России заявил о том, что обнаружились несколько фактов присутствия срочников на территории Украины. Такими сведениями в вечернем брифинге от 9 марта с журналистами поделился генерал-майор РФ Игорь Конашенков. Специалист уточнил, что военнослужащие срочной российской службы приняли участие в проведении специальной военной операции.

Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России… Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт уточнил, что а одно из боевых российских подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение со стороны украинской диверсионной группы из национального батальона. Противникам удалось захватить в плен нескольких человек, включая и срочников. В Минобороны РФ приняли исчерпывающие меры по недопущению направления срочников в районы боевых действий, а также участии их в миссиях освобождению захваченных военнослужащих.

Сдавшийся в плен боец ВСУ Кондрыкенко заявил, что Армия России не несет зла.

Фото и видео: Минобороны России

