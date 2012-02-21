Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине

Официальный представитель министерства обороны России заявил о том, что обнаружились несколько фактов присутствия срочников на территории Украины. Такими сведениями в вечернем брифинге от 9 марта с журналистами поделился генерал-майор РФ Игорь Конашенков. Специалист уточнил, что военнослужащие срочной российской службы приняли участие в проведении специальной военной операции.
Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России…
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Эксперт уточнил, что а одно из боевых российских подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение со стороны украинской диверсионной группы из национального батальона. Противникам удалось захватить в плен нескольких человек, включая и срочников. В Минобороны РФ приняли исчерпывающие меры по недопущению направления срочников в районы боевых действий, а также участии их в миссиях освобождению захваченных военнослужащих.
Сдавшийся в плен боец ВСУ Кондрыкенко заявил, что Армия России не несет зла.
Фото и видео: Минобороны России
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