Сдавшийся в плен боец ВСУ Кондрыкенко заявил, что Армия России не несет зла

Дмитрий Кондрыкенко рассказал, что российские военные "не несут зла".

Сдавшийся в плен боец территориальной обороны Вооруженных сил Украины Дмитрий Кондрыкенко заявил, что российская армия не несет зла. Такое заявление опубликовали журналисты "РИА Новости" в собственном Telegram-канале. При этом представитель ВСУ подтвердил, что сопротивляться военным бесполезно. Мужчина пояснил прессе, что его отряд получил приказ отходить от территории в Харьковской области. Его высадили из автомобиля, после чего боец отправился домой.

Выйдя, наткнулся на российскую колонну, проходившую мимо моей улицы. Я сдался в плен, увидев численность и мощь российской армии. Оружия у меня с собой не было Дмитрий Кондрыкенко, боец ВСУ

Военнослужащий заметил, что он увидел тот факт, что российские военные не занимаются мародерством и не открывает стрельбу по гражданскому населению. Мужчина добавил, что солдаты наоборот, кормили мирных жителей, как могли. Кондрыкенко обратился к украинцам, которые оказывают сопротивление ВС РФ. Он призвал их отказаться от этого.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

