Инженеры, продавцы и программисты: какие вакансии предлагают работодатели инвалидам

Всего в Петербурге проживают более 94 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из них устроиться на работу смогли меньше половины.

В ТАСС обсудили проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Всего в Петербурге проживают более 94 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из них официально трудоустроены 35 тысяч человек, то есть 37 процентов.

Мы четко понимаем, что задачи стоят гораздо более высокие, уровень людей с инвалидностью к 2022 году должен составить 50 процентов официального трудоустройства. Понимаем, что решение этих проблем невозможно без работодателей, общественных организаций, без наших партнеров и научно-исследовательских институтов, разработчиков. Ирина Кузнецова, начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями Комитета по труду и занятости населения

Сейчас в центре занятости открыто 4 тысячи рабочих мест по квотам. Чаще всего работодатели предлагают вакансии инженеров, программистов, продавцов и рабочих.

Между нашей организацией и межрегиональной общественной организацией ветеранов, инвалидов и пенсионеров заключено соглашение. Трудоустроены администраторы, разнорабочий и уборщица. Татьяна Потапова, начальник группы по работе с персоналом "Ленгипротранспуть"

По данным центра, средняя зарплата инвалидов составляет более 30 тысяч рублей. По словам работодателей, их уровень их зарплаты не отличается от других сотрудников.

Фото и видео: Piter.TV