Что произошло в Петербурге 13 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 13 сентября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 13 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На ЗСД изменятся тарифы после открытия Шуваловской развязки.

Оператор ЗСД "Магистраль Северной столицы" объявила об изменении границ тарифных зон и расширении тарифного меню. Теперь разовая оплата за одну зону составит 200 рублей для легковушек и мотоциклов. Владельцы же транспондеров заплатят 248 рублей днем и 124 ночью за проезд от КАД до Шуваловского проспекта и 288 рублей днем и 144 ночью за проезд от Шуваловского проспекта до Автомобильной улицы.

В ДТП с участием троллейбуса погиб водитель.

Накануне вечером на проспекте Маршала Блюхера столкнулись общественный транспорт и "Мерседес". 49-летний водитель машины потерял контроль над управлением и врезался в троллейбус, который стоял на светофор. Автомобилист погиб на месте от полученных травм, о пострадавших в общественном транспорте не сообщается.

Петербурженку, которая била и держала на цепи своих детей, заключили под стражу.

Установлено, что 30-летняя женщина издевалась над семилетним сыном и пятилетней дочерью. Горожанка не давала детям есть, а также била палкой по телу и привязывала цепью на ночь. Прокуратура ведет проверку в отношении органов профилактики, которые должны выявлять социально неблагополучные семьи. Детей госпитализировали, в отношении матери возбудили уголовное дело.

В Петербурге задержали подозреваемых в угоне корейских внедорожников.

Банду угонщиков возглавлял ранее судимый 41-летний петербуржец, 42-летний и 36-летний подельники непосредственно угоняли и перегоняли украденные автомобили. Мужчин подозревают в краже трех иномарок, которые пропали у жителей Кировского и Выборгского района. Возбуждены уголовные дела.

Энергетики приостановят плановые работы на период выборов.

Период "технологической тишины" начнется в четверг, 16 сентября, и завершится во вторник, 21 сентября. В городе приостановят плановые, ремонтные и строительно-монтажные работы на объектах инженерно-энергетического комплекса, исключение составят аварийные работы.

Жители Коломны собрали 300 тысяч рублей на реставрацию скульптуры Венеры Коломенской.

В начале июня скульптуру отправили на реставрацию силами активистов – Венеру могли снести, поскольку о ее происхождении ничего не было известно. Чуть позже коломенцы узнали автора скульптуры. Реставратор и скульптор согласились работать над Венерой бесплатно, на монтаж, демонтаж, работу мастерской и расходные материалы местные жители собрали необходимую сумму с помощью краудфандинга. К осени Венера может вернуться во двор №5 в Дровяном переулке.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; Telegram / Kolomna neighborhood / Петр Левин

Видео: ГУ МВД