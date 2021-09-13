В Петербурге задержали подозреваемых в угоне корейских внедорожников

Предполагается, что машины угоняли с использованием специальных диагностических и сканирующих устройств.

Полицейские задержали участников организованной группы, которые подозреваются в угоне внедорожников корейского производства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии оперативников, лидером группы был ранее судимый 41-летний петербуржец. Двое подельников 42 и 36 лет выполняли роли автоугонщиков и "перегонщиков".

На данный момент полицейские устанавливают причастность задержанным к хищениям "Хюндай Туксон", "Хюндай Сантафе" и "Нисан Мурано". Машины были похищены в Кировском и Выборгском районах. Сами иномарки еще не нашли. По факту кражи возбудили уголовные дела.

Во время обысков у фигурантов дела обнаружили различное оборудование, используемое для угонов, а также документы на автомобили, комплект госномеров, рации и устройства подавления сигнала связи. Расследование продолжается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО