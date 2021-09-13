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В Петербурге задержали подозреваемых в угоне корейских внедорожников

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Предполагается, что машины угоняли с использованием специальных диагностических и сканирующих устройств.

Полицейские задержали участников организованной группы, которые подозреваются в угоне внедорожников корейского производства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии оперативников, лидером группы был ранее судимый 41-летний петербуржец. Двое подельников 42 и 36 лет выполняли роли автоугонщиков и "перегонщиков". 

На данный момент полицейские устанавливают причастность задержанным к хищениям "Хюндай Туксон", "Хюндай Сантафе" и "Нисан Мурано". Машины были похищены в Кировском и Выборгском районах. Сами иномарки еще не нашли. По факту кражи возбудили уголовные дела.

Во время обысков у фигурантов дела обнаружили  различное оборудование, используемое для угонов, а также документы на автомобили, комплект госномеров, рации и устройства подавления сигнала связи. Расследование продолжается. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: внедорожники, угон
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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