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Энергетики приостановят плановые работы на период выборов
Сегодня, 11:17
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Энергетики приостановят плановые работы на период выборов

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Период технологической тишины объявили с четверга.

В понедельник, 13 сентября, в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга предупредили о приостановке плановых работ на пеирод выборов. Период "технологической тишины" начнется в четверг, 16 сентября, и продлится до вторника, 21 сентября. 

Специалисты приостановят все плановые, строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах инженерно-энергетического комплекса, за исключением аварийно-восстановительных. Благодаря введению режима сократится вероятность технологических нарушений и инцидентов на объектах систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения города.

Ресурсоснабжающим организациям поручили усилить охрану и безопасность на объектах инженерно-энергетического комплекса, обеспечивающих проведение выборов, а также организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад и ответственных руководителей предприятий.

Ранее мы писали, что петербургским школьникам во время выборов предложат выбрать между экскурсиями и дистанционкой.

Фото: pexels

Теги: выборы, петербург, технологическая тишина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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