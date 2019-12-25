Энергетики приостановят плановые работы на период выборов

Период технологической тишины объявили с четверга.

В понедельник, 13 сентября, в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга предупредили о приостановке плановых работ на пеирод выборов. Период "технологической тишины" начнется в четверг, 16 сентября, и продлится до вторника, 21 сентября.

Специалисты приостановят все плановые, строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах инженерно-энергетического комплекса, за исключением аварийно-восстановительных. Благодаря введению режима сократится вероятность технологических нарушений и инцидентов на объектах систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения города.

Ресурсоснабжающим организациям поручили усилить охрану и безопасность на объектах инженерно-энергетического комплекса, обеспечивающих проведение выборов, а также организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад и ответственных руководителей предприятий.

Ранее мы писали, что петербургским школьникам во время выборов предложат выбрать между экскурсиями и дистанционкой.

Фото: pexels