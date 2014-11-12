Петербургским школьникам во время выборов предложат выбрать между экскурсиями и дистанционкой

Для младших классов будут организованы экскурсионные программы либо уроки здоровья, дистанционного формата обучения не будет.

В пятницу, 10 сентября, стало известно, что петербургские школьники, в чьих заведениях расположены избирательные участки, в дни голосования смогут выбрать дистанционный формат обучения или посещение экскурсий. Об этом заявила замглавы администрации Адмиралтейского района Полина Бабаева в рамках демонстрации работы избирательного участка на примере УИК 44.

Так, в пятницу и субботу, по словам Бабаевой, старшие классы либо остаются на дистанционном обучении, по желанию, либо организованно выбирают экскурсионные программы, которые бесплатны для школьников. Для младших классов будут организованы экскурсионные программы либо уроки здоровья, дистанционного формата обучения не будет.

Адмиралтейский район не станет единственным в городе, где школьникам на время выборов найдут занятия вне стен учебного заведения. По словам Бабаевой, это согласованное комитетом по образованию решение.

Напомним, что выборы в Госдуму и ЗакС состоятся с 17 по 19 сентября. Три дня они продлятся из-за санитарно-эпидемической обстановки в стране.

Ранее студентам СПбГУ предложили заработать на вбросах бюллетеней на выборах в Петербурге.

Фото: pexels