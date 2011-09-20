Что произошло в Петербурге 10 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 10 ноября.

Что произошло в Петербурге в среду, 10 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Массовое ДТП произошло у Володарского моста.

Авария случилась накануне поздним вечером, у моста столкнулись сразу пять автомобилей. Подробности ДТП пока не известны, однако по словам очевидцев, сильно пострадали пассажиры такси.

Полиция пришла с обысками в учреждение, которая следит за питанием в школах и детских садах.

Обыски в Управлении социального питания прошли в рамках уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Деятельность управления заблокировали, а сотрудников поместили под контроль правоохранителей. Учреждение занимается организацией системы питания в садиках, школах, больницах.

Водитель "ВАЗ" стрелял на Невском из пропавшего в Казахстане оружия.

Злоумышленника ловили в рамках плана операции "Перехват" вечером 9 ноября. В салоне находились 20-летний водитель и пассажиры 17 и 21 года. В ходе обысков полиция изъяла травматический пистолет, который числился похищенным в Казахстане с апреля. Водитель оказался под подпиской о невыезде, обвиняемый в избиении пенсионера. Возбуждено новое уголовное дело.

С начала года в Петербурге составили 12 тысяч протоколов на нарушителей ковид-ограничений.

Чаще всего протоколы составляли из-за отсутствия масок в транспорте и общественных местах. Во многих случаях дело ограничивалось профилактической беседой с нарушителями. За отсутствие маски в городе предусмотрен штраф в 4000 рублей, при повторном нарушении придется платить уже 5000 рублей.

В Петербурге конфискуют львицу, изъятую Росприроднадзором с фотосессии.

Маленькую самочку льва инспекторы изъяли еще в феврале – хозяйка животного не смогла подтвердить факт законного владения хищником. Суд обязал женщину заплатить штраф, а львицу временно определить в реабилитационный центр диких животных "Велес". Позднее место содержания животного определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

В четверг в Петербурге будет плюсовая температура и дожди.

Температура будет варьироваться от +5 до +7 градусов, ветер ожидается умеренный, атмосферное давление – слегка пониженное. Ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не будет.

Кстати, Новый год в Петербурге может пройти без снега: синоптики прогнозируют первый снег к концу ноября, но установлению стабильного снежного покрова могут помешать температурные качели. Они продлятся до конца года.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербурге

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО