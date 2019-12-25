С начала года в Петербурге составили 12 тысяч протоколов на нарушителей ковид-ограничений

Чаще всего протоколы составляли из-за отсутствия маски в транспорте и общественных местах.

В Петербурге с начала 2021 года составили около 12 тысяч протоколов на нарушителей ковидных ограничений. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Комитета по законности, правопорядку и безопасности города.

Чаще всего протоколы составляли из-за отсутствия маски в транспорте и общественных местах. При этом во многих случаях дело до протоколов не доходило, все ограничивалось профилактической беседой.

За отсутствие маски в Петербурге предусмотрен штраф в 4000 рублей, при повторном нарушении – 5000 рублей.

Недавно в Гатчине прошла проверка на соблюдение масочного режима в электричках.

Фото: Piter.tv