Водитель "ВАЗ" стрелял на Невском из пропавшего в Казахстане оружия

Как оказалось, задержанный является фигурантом другого уголовного дела.

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы на Невском проспекте. Злоумышленника ловили в рамках плана операции "Перехват". Об этом 10 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вечером 9-го ноября в полицию поступило сообщение о "ВАЗ", из которого стреляет неизвестный. Машина проехала по Невскому от Суворовского проспекта в сторону центра. Через 20 минут авто блокировали тремя патрульными машинами. За рулем находился 20-летний курьер ресторана, а в салоне — пассажиры 17 и 21 года.

Во время осмотра травматический пистолет изъяли. Оказалось, что оружие числится похищенным в Казахстане с апреля 2021 года. Более того, водитель находится под подпиской о невыезде по обвинении в избиении пожилого мужчины. Тот сделал ему замечание, когда молодой человек припарковал свое авто на пешеходном переходе. Новое уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".

Следователи будут ходатайствовать о том, чтобы заключить молодого человека под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО