Массовое ДТП произошло у Володарского моста

Есть пострадавшие.

Поздним вечером 9 ноября в Петербурге произошло массовое ДТП с участием автомобиля такси. Подробностями в социльных сетях поделились очевидцы.



По словам очевидца, у Володарского моста собрался "паровозик" из пяти машин. На месте ДТП работали реанимация, полицейские и сотрудники МЧС.

По словам свидетелей аварии, сильно пострадали пассажиры такси.

Накануне "Мерседес" выкинуло на тротуар после столкновения с другим авто на проспекте Просвещения.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Наталия Боярская)