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"Мерседес" выкинуло на тротуар после столкновения с другим авто на проспекте Просвещения

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По предварительным данным, помощь медиков понадобилась двум людям.

Днем 9 ноября на перекрестке улицы Композиторов и проспекта Просвещения столкнулись два легковых автомобиля. "Mercedes" частично вылетел на тротуар и серьезно пострадал. Очевидцы поделились кадрами с места ДТП.

Вторым участником аварии стал "SsangYong Kyron". По предварительным данным, в результате аварии на "скорой" увезли двух человек: 29-летнюю женщину и 60-летнего мужчину. 

На месте, по словам очевидцев, работали 4 полицейские машины. 

В Петербурге при исполнении обязанностей погиб подполковник полиции Евгений Захаров. Злоумышленник сбил его на машине. 

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, перекресток
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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