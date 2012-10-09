"Мерседес" выкинуло на тротуар после столкновения с другим авто на проспекте Просвещения

По предварительным данным, помощь медиков понадобилась двум людям.

Днем 9 ноября на перекрестке улицы Композиторов и проспекта Просвещения столкнулись два легковых автомобиля. "Mercedes" частично вылетел на тротуар и серьезно пострадал. Очевидцы поделились кадрами с места ДТП.

Вторым участником аварии стал "SsangYong Kyron". По предварительным данным, в результате аварии на "скорой" увезли двух человек: 29-летнюю женщину и 60-летнего мужчину.

На месте, по словам очевидцев, работали 4 полицейские машины.

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