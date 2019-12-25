По факту гибели сотрудника СОБРа в Петербурге возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Во вторник, 9 ноября, при исполнении обязанностей погиб подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. Его на машине сбил злоумышленник.

По факту гибели сотрудника Росгвардии во время спецоперации возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Петербургу.

У погибшего силовика остались жена и трое детей. Рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность.

Преступника задержали в ходе плана "Перехват".

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО; Piter.tv