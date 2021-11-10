В Петербурге конфискуют львицу, изъятую Росприроднадзором с фотосессии

Львица находится на временном содержании в реабилитационном центре диких животных "Велес".

В среду, 10 ноября, Дзержинский районный суд Петербурга вынес решение по материалам дела об административном правонарушении Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора в отношении владелицы львицы, изъятой государственными инспекторами 7 февраля 2021 года в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Хозяйка хищницы заплатит штраф, а после того как решение суда вступит в силу, место содержания животного определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Львицу изъяли, поскольку ее использовали при фотосессии, и временно определили в реабилитационный центр диких животных "Велес".

Когда специалисты попросили предоставить документы, факт законного владения животным из списка запрещённых к содержанию в неволе владелица подтвердить не смогла.

Недавно из "Велеса" Piter.tv получил печальную новость: ушел из жизни песец Джеки.

Видео: RPN_SZFO / Телеграм