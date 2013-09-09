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"Сердце изношено напрочь". В "Велесе" ушел из жизни песец Джеки
Сегодня, 19:53
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"Сердце изношено напрочь". В "Велесе" ушел из жизни песец Джеки

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Жизнь песцов достаточно короткая — до 10 лет. Джеки прожил более 8.

В центре по спасению диких животных "Велес" сообщили о смерти своего подопечного — песца Джеки. Ему было 8 лет.

Джеки попал в "Велес" в 2014-м году. Животное сбежало с пушного хозяйства в поселке Кирпичное в Ленинградской области. Дачники переживали, что песец не переживет зиму, и обратились в "Велес". Джеки отличатся своей пушистостью, а также дружелюбием по отношению к людям. 

Как рассказали специалисты, родители песца передали ему сердечные заболевания, которые и стали причиной смерти. В этом году Джеки чувствовал себя плохо и все время лежал. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на Ржевке потеряли енота размером "с толстого кота". 

Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным

Теги: велес, джеки, песец
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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