"Сердце изношено напрочь". В "Велесе" ушел из жизни песец Джеки

Жизнь песцов достаточно короткая — до 10 лет. Джеки прожил более 8.

В центре по спасению диких животных "Велес" сообщили о смерти своего подопечного — песца Джеки. Ему было 8 лет.

Джеки попал в "Велес" в 2014-м году. Животное сбежало с пушного хозяйства в поселке Кирпичное в Ленинградской области. Дачники переживали, что песец не переживет зиму, и обратились в "Велес". Джеки отличатся своей пушистостью, а также дружелюбием по отношению к людям.

Как рассказали специалисты, родители песца передали ему сердечные заболевания, которые и стали причиной смерти. В этом году Джеки чувствовал себя плохо и все время лежал.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на Ржевке потеряли енота размером "с толстого кота".

Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным