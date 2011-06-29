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По улицам Приморского района гуляла полярная лисица
Сегодня, 9:16
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По улицам Приморского района гуляла полярная лисица

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Песец мог сбежать по недосмотру хозяев.

В Приморском районе Петербурга заметили полярную лисицу – песца. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. 

По информации Росприроднадзора, представитель семейства псовых обитает в арктических и тундровых районах Северной Америки и Евразии. Предварительно, обнаруженное животное в городе на Неве является домашним. Песец мог сбежать по недосмотру хозяев. 

Об этом свидетельствует поведение животного, которое не боится приближающегося человека с камерой. Судя по видео, животное находится в стадии линьки. 

Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

Отмечается, что полярная лисица – хищник, при встрече с ней стоит быть осторожным. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге вновь заметили около 50 кликунов. 

Фото: ВКонтакте / Наш Приморский район 

Теги: песец, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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