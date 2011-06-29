По улицам Приморского района гуляла полярная лисица

Песец мог сбежать по недосмотру хозяев.

В Приморском районе Петербурга заметили полярную лисицу – песца. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

По информации Росприроднадзора, представитель семейства псовых обитает в арктических и тундровых районах Северной Америки и Евразии. Предварительно, обнаруженное животное в городе на Неве является домашним. Песец мог сбежать по недосмотру хозяев.

Об этом свидетельствует поведение животного, которое не боится приближающегося человека с камерой. Судя по видео, животное находится в стадии линьки. Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

Отмечается, что полярная лисица – хищник, при встрече с ней стоит быть осторожным.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге вновь заметили около 50 кликунов.

Фото: ВКонтакте / Наш Приморский район