По улицам Приморского района гуляла полярная лисица

В Приморском районе Петербурга заметили полярную лисицу – песца. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.
По информации Росприроднадзора, представитель семейства псовых обитает в арктических и тундровых районах Северной Америки и Евразии. Предварительно, обнаруженное животное в городе на Неве является домашним. Песец мог сбежать по недосмотру хозяев.
Об этом свидетельствует поведение животного, которое не боится приближающегося человека с камерой. Судя по видео, животное находится в стадии линьки.
Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу
Отмечается, что полярная лисица – хищник, при встрече с ней стоит быть осторожным.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге вновь заметили около 50 кликунов.
Фото: ВКонтакте / Наш Приморский район
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