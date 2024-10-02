В Петербурге вновь заметили около 50 кликунов

От других видов лебедей кликунов можно отличить по лимонно-желтому клюву с черным кончиком.

Биолог Павел Глазков заснял около 50 кликунов в устье Невы в Петербурге. В этом году птицы прилетели очень рано, рассказал специалист.

Кликунами их прозвали за громкие трубные крики. От других видов лебедей кликунов можно отличить по лимонно-желтому клюву с черным кончиком. Обычно зиму пернатые проводят в Западной Европе: Северную столицу они пролетают транзитом.

Пернатые остались именно в этом месте не спроста. Для любого животного главное – это безопасность и корм. В отличие от других водоплавающих птиц, нырять лебеди не умеют. А в этом месте Невы – небольшая глубина, и птицы собирают пищу со дна, с помощью своей длинной шеи! Павел Глазков, биолог

Птицы держатся семьями. У родителей белоснежная окраска, а у молодежи оперение грязно-серое.

Ранее на Piter.TV: из-за аномально теплого января у сов в Петербурге уже подросли птенцы.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков