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На Васильевский остров прилетела целая колония лебедей
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На Васильевский остров прилетела целая колония лебедей

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Лебеди останавливаются в регионе ради отдыха, по дороге к местам гнездования.

На Васильевском острове в Петербурге заметили лебедей-кликунов и тундровых лебедей. Об этом рассказала 11 марта фотограф Екатерина Стрельникова в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Отмечается, что из-за тяжести тела лебеди разгоняются перед взлетом. Кроме того, как и утки, они выставляют лапы для торможения об воду при посадке. 

Лебяжья молодежь темнее родителей, пока серого цвета. По прилету птицы громко голосили, кланялись соседям, словно приветствуя. Правда в скором времени начали отстаивать свое местечко с водорослями, нет-нет, да и поклевывали соседскую спину. 

Екатерина Стрельникова, фотограф 

Лебеди останавливаются в регионе ради отдыха, по дороге к местам гнездования. Здесь они едят водоросли и набираются сил. Накануне удалось насчитать 42 особи. 

Ранее на Piter.TV: стадо европейских косуль заметили в Выборгском районе Ленобласти. 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова) 

Теги: васильевский остров, лебеди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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