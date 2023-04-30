На Васильевский остров прилетела целая колония лебедей

Лебеди останавливаются в регионе ради отдыха, по дороге к местам гнездования.

На Васильевском острове в Петербурге заметили лебедей-кликунов и тундровых лебедей. Об этом рассказала 11 марта фотограф Екатерина Стрельникова в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Отмечается, что из-за тяжести тела лебеди разгоняются перед взлетом. Кроме того, как и утки, они выставляют лапы для торможения об воду при посадке.

Лебяжья молодежь темнее родителей, пока серого цвета. По прилету птицы громко голосили, кланялись соседям, словно приветствуя. Правда в скором времени начали отстаивать свое местечко с водорослями, нет-нет, да и поклевывали соседскую спину. Екатерина Стрельникова, фотограф

Лебеди останавливаются в регионе ради отдыха, по дороге к местам гнездования. Здесь они едят водоросли и набираются сил. Накануне удалось насчитать 42 особи.

Ранее на Piter.TV: стадо европейских косуль заметили в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова)