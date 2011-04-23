Из-за аномально теплого января у сов в Петербурге уже подросли птенцы

У совят почти полностью оперились крылья, и молодые птицы с большой вероятностью могут перепархивать на соседние деревья.

В Петербурге из-за аномально теплого января у сов уже подросли совята. Их заметили в одном из городских парков, рассказал биолог Павел Глазков.

Речь идет о птенцах ушастой совы, на вид им около месяца. У совят почти полностью оперились крылья, и молодые птицы с большой вероятностью могут перепархивать на соседние деревья. Вылупились они в середине февраля.

Инкубация яиц у сов длится почти месяц, если быть точным 26-28 дней. Получается, что совы начали активно заниматься вопросом продолжения своего рода в середине января, как раз в период аномального потепления. Павел Глазков, биолог

Совы являются преданными семьянинами, обычно родители сидят на соседних деревьях и присматривают за своими чадами. Но будущие хищники уже могут себя защитить.

Если в парке или лесу вы заметили совенка, его ни в коем случае нельзя брать в руки. Родители где-то рядом и будут его защищать.

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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков