Серая цапля успешно перезимовала в Сестрорецке

Обычно эти птицы улетают в холода в Западную Европу или Африку.

В Курортном районе Петербурга успешно перезимовала серая цапля. Обычно эти птицы улетают в холода в Западную Европу или Африку, рассказал биолог Павел Глазков.

За цаплю особенно переживали жители Сестрорецка. Показатель того, что пернатая освоилась, – поведение ворон рядом с ней. Птицы совершенно не реагировали на гостью.

Кроме того, специалист сообщил, по каким причинам цапли стоят чаще всего на одной ноге. Во-первых, чтобы терять меньше тепла: пока одна нога в воде или на снегу, вторая греется. Еще конечность птицы устроена так, что при ее выпрямлении в коленном суставе нагрузка на мышцы снижается.

Цапля выглядит грустной и одинокой. Утки уже начинают разбиваться на пары, а нашей героине придется ждать возвращения соплеменников еще примерно месяц. Павел Глазков, биолог

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков