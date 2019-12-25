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Серая цапля успешно перезимовала в Сестрорецке
Сегодня, 12:19
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Серая цапля успешно перезимовала в Сестрорецке

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Обычно эти птицы улетают в холода в Западную Европу или Африку.

В Курортном районе Петербурга успешно перезимовала серая цапля. Обычно эти птицы улетают в холода в Западную Европу или Африку, рассказал биолог Павел Глазков. 

За цаплю особенно переживали жители Сестрорецка. Показатель того, что пернатая освоилась, – поведение ворон рядом с ней. Птицы совершенно не реагировали на гостью. 

Кроме того, специалист сообщил, по каким причинам цапли стоят чаще всего на одной ноге. Во-первых, чтобы терять меньше тепла: пока одна нога в воде или на снегу, вторая греется. Еще конечность птицы устроена так, что при ее выпрямлении в коленном суставе нагрузка на мышцы снижается. 

Цапля выглядит грустной и одинокой. Утки уже начинают разбиваться на пары, а нашей героине придется ждать возвращения соплеменников еще примерно месяц. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: на Васильевский остров прилетела целая колония лебедей. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: серая цапля, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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