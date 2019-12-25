Полиция пришла с обысками в учреждение, которая следит за питанием в школах и детских садах

Офис Управления находится на Пионерской улице.

Утром 10 ноября в Управлении соцпита прошли обыски с участием следователей из ГУ МВД и оперативников службы экономической безопасности ФСБ. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". По словам источника издания, вся деятельность управления была заблокирована, а сотрудники находились под контролем. Им запретили пользоваться средствами связи. Вне помещения находился только 1 сотрудник, который уехал по служебным делам.

Управление социального питания является государственным учреждением. Им руководит Алексей Барабанщиков. Учреждение занимается организацией системы питания в детских дошкольных учреждениях, учреждениях общего и профессионального образования, учреждениях здравоохранения и других социальных учреждениях.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Управление социального питания