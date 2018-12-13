Алсу поедет на "Евровидение" вместе с Лазаревым

Конкурс будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Российская певица Алсу отправится в Израиль на международный песенный конкурс "Евровидение". Об этом сообщают российские СМИ.

Во время трансляции в Израиле Алсу будет объявлять баллы, которые другим участниками поставили члены жюри от России. Певица Алсу уже не первый раз объявляет промежуточные результаты, в 2000 году она сама представляла Россию на "Евровидении".

Конкурс будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Российская делегация отправится туда уже 4 мая. В 2019 нашу страну представляет Сергей Лазарев с композицией Scream. Как считают букмекеры, он является одним из главных претендентов на победу.

В конце 2018 года Алсу получила звание заслуженной артистки России.

Видео: lazarevsergey/ Instagram; alsou_a/ Instagram