Алсу поедет на "Евровидение" вместе с Лазаревым

Российская певица Алсу отправится в Израиль на международный песенный конкурс "Евровидение". Об этом сообщают российские СМИ.
Во время трансляции в Израиле Алсу будет объявлять баллы, которые другим участниками поставили члены жюри от России. Певица Алсу уже не первый раз объявляет промежуточные результаты, в 2000 году она сама представляла Россию на "Евровидении".
Конкурс будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Российская делегация отправится туда уже 4 мая. В 2019 нашу страну представляет Сергей Лазарев с композицией Scream. Как считают букмекеры, он является одним из главных претендентов на победу.
В конце 2018 года Алсу получила звание заслуженной артистки России.
Видео: lazarevsergey/ Instagram; alsou_a/ Instagram
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