Он представляет собой три треугольника, которые в сочетании друг с другом образуют звезду.

Организаторы презентовали логотип "Евровидения-2019". Об этом сообщается на официальной странице конкурса.

Так, изображение для музыкального шоу представляет собой три треугольника, которые в сочетании друг с другом образуют звезду.

Авторы логотипа отмечают, что треугольник является одной из самых древних фигур в мире.

Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо, как звезды будущего, которые соберутся вместе в Тель-Авиве на песенный конкурс „Евровидение" 2019 года отмечают авторы

Также организаторы заявили о том, что они собираются построить сцену в виде звезды.

Фото:официальная страница евровидения 2019