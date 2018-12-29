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Организаторы презентовали логотип "Евровидения-2019"
Вчера, 21:54
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IRINA_CHALKINA

Организаторы презентовали логотип "Евровидения-2019"

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Он представляет собой три треугольника, которые в сочетании друг с другом образуют звезду.

Организаторы презентовали логотип "Евровидения-2019". Об этом сообщается на официальной странице конкурса. 

Так, изображение для музыкального шоу представляет собой три треугольника, которые в сочетании друг с другом образуют звезду.

Авторы логотипа отмечают, что треугольник является одной из самых древних фигур в мире. 

Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо, как звезды будущего, которые соберутся вместе в Тель-Авиве на песенный конкурс „Евровидение" 2019 года

отмечают авторы 

Также организаторы заявили о том, что они собираются построить сцену в виде звезды. 

Фото:официальная страница евровидения 2019

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Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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