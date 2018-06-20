Представитель Алсу: "Микелла виновата, что талантлива?"

Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла слухи о подтасовке голосом на шоу "Голос. Дети". В финале победила дочь певицы Микелла Абрамова.

Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если, помимо таланта, есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: нет! Мы не готовили финальную песню, как вы можете заметить, потому что никак не предполагали, что люди выберут ее!

Нина Пономарева в комментариях к посту на фейсбуке замглавреда Hello! Марины Савельевой