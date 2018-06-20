Представитель Алсу: "Микелла виновата, что талантлива?"

Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла слухи о подтасовке голосом на шоу "Голос. Дети". В финале победила дочь певицы Микелла Абрамова.
Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если, помимо таланта, есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: нет! Мы не готовили финальную песню, как вы можете заметить, потому что никак не предполагали, что люди выберут ее!
Нина Пономарева в комментариях к посту на фейсбуке замглавреда Hello! Марины Савельевой
Со слов Пономаревой, Микелла мечтала об этом проекте с пяти лет.
Скандал начался сразу после оглашения результатов шестого сезона шоу "Голос.Дети". Зрители не поверили, что Микелла Абрамова могла набрать более 50% голосов, начал распространяться слух о фальсификации результатов. Первый канал обещал провести внутреннее расследование и временно снял с эфира фильм о проекте и победителе. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев, в свою очередь, предложил аннулировать результаты, если будут обнаружены махинации.
Ранее на Piter.TV: Петербургская компания занималась подсчетом голосов шоу "Голос.Дети".
Фото и видео: mikellaabramova/ Instagram
Обсуждение ( 0 )