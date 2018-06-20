Петербургская компания занималась подсчетом голосов шоу "Голос.Дети"

Система подсчета голосов вызвала сомнения.

Подсчетом голосов шоу "Голос.Дети", результаты которого вызвали сомнения, занималась петербургская компания ООО "Смс сервисы". Фирма была зарегистрирована в 2001 году в Петербурге. 27 апреля компания предоставила протокол голосования, опубликованного "Первым каналом".

Отметим, что данный сервис-провайдер предоставляет подключение к SMS-номерам всех основных сотовых операторов России и СНГ и позволяет создавать услуги с СМС-оплатой. Такая информация находится на сайте компании. Какой сотовый оператор работал с "Первым каналом" пока неизвестно.

Напомним, "Первый канал" признал, результаты онлайн-голосования в шоу "Голос.Дети" были сомнительными. Отрыв победительницы Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу от своего конкурента Ержана Максима составил 80 тыс. голосов. Согласно системе телефонных звонков, Абрамова набрала почти 92% голосов в тройке суперфиналистов. Пользователи соцсетей считают победу нечестной. Директор "Первого канала" Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации.

Фото: ВКонтакте/Серпуховский район - Московская область